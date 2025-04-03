"Yanındayım gülüm" dedi, diziden kovuldu! Furkan Andıç da kadrodan çıkarıldı!

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Aybüke Pusat 'Teşkilat' Dizisinden Ayrıldı

TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan ve boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarıldığını duyurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklamasını yaptı.

TRT'nin Açıklaması

TRT tarafından yapılan açıklamada, kamu yayıncılığı ilkelerine vurgu yapılarak, bir oyuncunun siyasi bir kampanyaya destek vermesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan, ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Bu bağlamda, 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, senaryoda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Boran Kuzum ve Furkan Andıç da Kadrodan Çıkarıldı

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından Boran Kuzum, sosyal medya üzerinden meslektaşına destek verdi. "Canım, güzel insan" notuyla paylaşım yapan Kuzum’un, kısa süre sonra boykot çağrısına destek vermesi nedeniyle TRT Tabii’nin 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Ayrıca, Aybüke Pusat’ın sevgilisi Furkan Andıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle TRT Tabii’nin 'Muhbir' dizisinden çıkarıldı. Yapım ekibi, Andıç’ın yerine yeni bir oyuncu bulana kadar çekimlere ara verdi.