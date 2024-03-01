Yan Oda'nın yayın tarihi belli oldu!

Star TV'nin heyecanla beklenen dizisi Yan Oda'nın yayın tarihi sonunda belli oldu! Dizi, 6 Mart Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği Yan Oda'nın konusu oldukça ilgi çekici. Ünlü bir program sunucusu olan Sevgi Ersoy (Şevval Sam), kariyerinde düşüş yaşadıktan sonra ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le (Caner Cindoruk) ani bir evlilik yapar. Ancak bu beklenmedik evlilik, herkesi şaşırtır. Sevgi ve Fikret'in geçmişte mutsuz evlilikleri vardır ve ikinci bir şans arayışı içindedirler. Ancak bu yeni hayatları pek de kolay olmayacaktır; çünkü farklı ailelerin bir araya gelmesi, büyük sorunlar yaratacaktır. Özellikle de çocukları Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale'nin (Derya Pınar Ak), yan odalarda yaşamaya başlamasıyla durum daha da karmaşık hale gelecektir.

Dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger'e ait olup, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturmaktadır. Kadroda ise Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi deneyimli isimler yer almaktadır.

Merakla beklenen Yan Oda dizisi, 6 Mart Çarşamba günü Star TV'de başlıyor.