Yan Oda dizisinde kadro genişliyor! İşte katılan yeni isimler...

Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer alacağı Yan Oda dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. İşte diziye katılan yeni isimler...

Yan Oda dizisinde kadro genişliyor! İşte katılan yeni isimler...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-01-2024 09:39

OGM Pictures'ın, Star TV için çekeceği yeni ve iddialı dizi "Yan Oda"nın son hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor. Dizinin temelini televizyon sunucusu ve ünlü iş insanının sürpriz evlilik hikâyesi oluştururken, başarılı kalem Mehmet Barış Günger tarafından yazılan senaryoyu Çağrı Vila Lostuvalı çekecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide, Verda'nın kızı Şelale'yi canlandıracak oyuncu merak konusu olmuştu. Bu role genç yetenek Elif Uslusoy seçildi.

Daha önce Prime Video'nun "Düğüm" dizisinde rol alan Elif Uslusoy, "Yan Oda" dizisinde Oktay Çubuk ile eşlik edecek.

 

Şelale karakteri, annesinin yeni eşi Fikret'in (Caner Cindoruk) evine taşınacak ve Fikret'in oğlu Taylan ile başta nefretle başlayan bir yakınlaşma yaşayacak.

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