Yalın'dan Müzikseverlere Müjde: Anadolu Turnesi Başlıyor!

Yalın Anadolu turnesine çıkıyor! İzmir, Konya, Eskişehir ve Adana'yı kapsayan Yalın konser takvimi ve tüm detaylar haberimizde.

Yalın'dan Müzikseverlere Müjde: Anadolu Turnesi Başlıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 16:13

Türk pop müziğinin başarılı ve sevilen isimlerinden Yalın heyecanla beklenen Anadolu turnesi için hazırlıklarını tamamladı. Kendine has tarzı, romantik şarkıları ve güçlü canlı performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü sanatçı sonbahar sezonunda Türkiye'nin farklı şehirlerindeki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk Durak İzmir: İki Gün Üst Üste Konser

Ünlü müzisyen yoğun ilgi görmesi beklenen konser maratonunun startını Ege'de verecek. Yalın turne kapsamında ilk olarak 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde İzmir'de sahne alarak iki gün üst üste hayranlarına müzik ziyafeti sunacak. Yaz sezonunun son günlerinde İzmirli müzikseverlerle bir araya gelecek olan sanatçı repertuvarında hem geçmişten günümüze dillerden düşmeyen klasikleşmiş hitlerine hem de son dönemde yayınladığı popüler parçalarına yer verecek.

Sonbaharda Konya, Eskişehir ve Adana Rüzgarı Estirecek

Ağustos ayındaki İzmir performanslarının ardından turne programına ara vermeden devam edecek olan Yalın sonbahar aylarında Anadolu'nun farklı bölgelerinde sahne almayı sürdürecek. Başarılı popçu 26 Eylül tarihinde Konya’da dinleyicileriyle kucaklaşacak.

Ekim ayında da konser maratonuna devam eden sanatçı 7 Ekim'de öğrenci kenti Eskişehir'de sahnede olacak. Turnenin açıklanan son durağında ise 17 Ekim akşamı Adana'da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Anadolu'nun dört bir yanında coşkulu akşamlar yaşatmayı hedefleyen sanatçının konser biletlerinin yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.

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