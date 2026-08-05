Uzak Şehir'e Veda Eden Ceren Moray Kararını Verdi: Yeni Dizisi Belli Oldu!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray projeye kesin olarak veda etti. Hikayesinin devam edip etmeyeceği merak konusu olan başarılı oyuncu yeni sezon öncesinde kararını vererek Star TV'nin iddialı projesi Tuzlu Kahve ile anlaştı. Ünlü oyuncu yeni dizisi için vakit kaybetmeden sete çıktı ve ilk set karesi de paylaşıldı.

Uzak Şehir Kadrosunda Yaprak Dökümü

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği Uzak Şehir dizisinin yeni sezon çekimleri için geri sayım sürerken sezon finalindeki vedalar netleşti. Ceren Moray'ın yanı sıra kadrodan Boran karakteriyle Burç Kümbetlioğlu, Şahin karakteriyle Alper Çankaya ve Demir karakteriyle Ferit Kaya diziye veda eden isimler arasında yer aldı.

Uzak Şehir Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Midyat'ta çekimleri gerçekleştirilen Uzak Şehir dizisi ekibinin ağustos ayının sonunda sete çıkması planlanıyor. Yeni sezon hazırlıkları hız kazanan yapımın eylül ayı içerisinde izleyicisiyle yeniden buluşması bekleniyor.

Ceren Moray Tuzlu Kahve Setinde

Uzak Şehir'den ayrıldıktan sonra gelen teklifleri değerlendiren Ceren Moray yeni sezonda Tuzlu Kahve dizisiyle ekranlarda olacak. Farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu setten paylaşılan ilk kareleriyle yeni projesinin heyecanını takipçileriyle paylaştı.