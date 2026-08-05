Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'lı Çirkin Dizisinden Dev Cannes Çıkarması

Star TV ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan 25 Film imzalı Çirkin dizisi uluslararası dizi pazarında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en prestijli medya ve içerik fuarlarından biri olan Mipcom 2026 kapsamında dünya basınına ve uluslararası alıcılara tanıtılacak olan iddialı yapım, global pazarda Ugly adıyla boy gösterecek. Yayın haklarının dağıtımını Calinos Entertainment'ın üstlendiği organizasyon 12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın ünlü şehri Cannes'da gerçekleştirilecek.

Dizinin Yıldız Kadrosu Cannes Setine İniyor

Calinos Entertainment dizinin ana kadrosunu ve yönetmen koltuğundaki isimleri uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturacak iki günlük özel bir programa imza atacak. Yapımda Kadir karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, Meryem rolüyle beğenilen Derya Pınar Ak ve Ferhat karakterine hayat veren Olgun Toker başarılı yönetmenler Burcu Alptekin ve Merve Çolak ile birlikte Fransa'ya çıkarma yapacak. Ekip organizasyon boyunca dünya basınının yoğun ilgisiyle karşı karşıya gelecek.

Cannes'da Basın Toplantısı ve Görkemli Lansman Gecesi

Fransa'daki fuarın ikinci günü olan 13 Ekim Salı günü yapım ekibi ve oyuncular uluslararası basın mensuplarının karşısına çıkacak. Düzenlenecek basın toplantısı kapsamında dizinin yaratım süreci sürükleyici hikayesi ve karakter derinlikleri aktarılırken uluslararası pazara dair sorular yanıtlanacak. Fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise aynı akşam yaşanacak; Calinos Entertainment ev sahipliğinde Çirkin dizisine özel görkemli bir lansman gecesi düzenlenecek.

Çirkin Dizisi Dubai ve Romanya Ekranlarında!

Başak Gümülcinelioğlu, Baran Bölükbaşı ve Olgun Toker gibi yetenekli isimlerin yanı sıra usta oyuncular Nur Sürer ve Çetin Tekindor'u da kadrosunda barındıran dev yapım yurt dışında büyük talep görüyor. Dünyanın farklı coğrafyalarına satışı gerçekleşen iddialı dizi çok yakında Dubai ve Romanya yayın ağlarında izleyicilerle buluşacak.