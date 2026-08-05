Melek Mosso Aradığı Aşkı İspanya'da Buldu: Bodrum'da Romantik Tatil!

Sevilen şarkıları, iddialı sahne performansları, kendine has tarzı ve özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Melek Mosso bir kez daha romantik ilişkisiyle gündemin ilk sıralarına yerleşti. Geçtiğimiz yılın ekim ayında iki yıldır evli olduğu oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile yollarını tek celsede ayırarak sürpriz bir karara imza atan ünlü sanatçının ayrılık sürecinin ardından aradığı mutluluğu yeniden bulduğu öne sürüldü.

İspanyol Sevgilisiyle Bodrum'da Gözlerden Uzak Tatil

Müzik dünyasındaki yoğun konser maratonuna kısa bir tatil molası veren başarılı popçu iddialara göre yaklaşık bir aydır yeni bir aşka yelken açmış durumda. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında gazeteci Uğur Kotan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Melek Mosso gönlünü İspanyol bir erkeğe kaptırdı. Çiçeği burnunda çiftin yaz sezonunun tadını çıkarmak üzere Türkiye'nin popüler tatil beldelerinden biri olan Bodrum'a gittiği ve burada gözlerden uzak baş başa bir tatil geçirdiği belirtildi.

Hayranlıkla Başlayan İletişim Aşka Dönüştü

Magazin kulislerini hareketlendiren iddiaların detaylarında ise oldukça dikkat çekici bir tanışma hikayesi yer alıyor. Melek Mosso'nun yeni sevgilisinin ünlü şarkıcıyı ilk etapta sosyal medyada ve müzik çalışmalarında hayranlıkla takip ettiği öğrenildi. Zamanla ikili arasında başlayan diyalog ve yakınlaşmanın kısa süre içerisinde romantik bir ilişkiye evrildiği ifade edildi. Sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Mosso'nun bu yeni birlikteliğiyle birlikte oldukça keyifli günler geçirdiği konuşuluyor.

Melek Mosso Cephesinden Sessizlik Korunuyor

Hakkında çıkan sürpriz aşk haberleri sosyal medyada ve magazin sayfalarında geniş yankı bulurken ünlü şarkıcı Melek Mosso cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. İddialar karşısında sessizliğini koruyan ve Bodrum tatilinden kişisel paylaşımlar yapmaya devam eden başarılı sanatçının yeni ilişkisini ne zaman kamuoyuna ilan edeceği ya da iddialara nasıl bir yanıt vereceği hayranları tarafından merakla bekleniyor.