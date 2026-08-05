Şaşırtan Başlangıç: Ertan Saban’ın İlk Rolü Ortaya Çıktı!

Elveda Rumeli ile tanındı fakat Ertan Saban'ın kamera karşısındaki ilk adımı sandığınızdan çok daha önce, 2003 yılında yayımlanan Sultan Makamı dizisiyle başladı.

Şaşırtan Başlangıç: Ertan Saban’ın İlk Rolü Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 17:24

Başarılı oyunculuğu ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ertan Saban'ın kariyeri yalnızca son yıllardaki dizilerden ibaret değil. Üsküp'ten Türkiye'ye uzanan sanat yolculuğu, tiyatro sahnelerinden televizyona ve sinemaya kadar uzanan dikkat çekici bir başarı hikâyesi sunuyor.

Türkiye macerası tiyatroyla başladı

Üsküp'te başlayan sanat tutkusu nedeniyle Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Konservatuvarın ardından bir süre yurt dışında çalıştı ve Fransa'da bulunduğu dönemde aldığı teklif üzerine 2005 yılında Türkiye'ye geldi. İlk yıllarında hem Türkçesini geliştirmek hem sektöre uyum sağlamak için yönetmen yardımcılığı yaptı. Daha sonra İstanbul Halk Tiyatrosu'nda "Can Tarlası" oyununda Dolunay Soysert, Levent Üzümcü ve Yıldıray Şahinler gibi deneyimli isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

 

Kamera karşısına ilk adımını bu diziyle attı

Ertan Saban'ın televizyon kariyeri sanıldığı gibi son dönem projeleriyle başlamadı. Oyuncu, ilk kamera önü deneyimini 2003 yılında yayımlanan Sultan Makamı dizisiyle yaşadı. Ardından Savcının Karısı dizisinde rol aldı ve bu yapımlarla onun Türkiye'deki kariyerinin temel taşlarını oluşturdu.

 

Elveda Rumeli ile geniş kitlelere ulaştı

Kariyerinde önemli bir dönüm noktası ise Elveda Rumeli dizisi oldu. Dizide canlandırdığı Aleksander Makedonski karakteriyle büyük beğeni kazandı ve bu projeyle çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yıllar içinde Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Avlu, Gel Dese Aşk, Son Nefesime Kadar, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Gelsin Hayat Bildiği Gibi birbirinden farklı karakterlere de hayat verdi.

 

Sinemada ve senaryo yazarlığında da adından söz ettirdi

Televizyonun yanı sıra sinema projelerinde de yer alan Ertan Saban; Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Çiçero gibi filmlerde rol aldı. Oyunculuğunun yanında senaryo yazarlığına da adım atan Saban, Ali Atay'ın yönettiği Limonata filminin senaryosunu birlikte kaleme aldı ve aynı yapımda kamera karşısına geçti. Şimdilerde dijital platformda yayımlanan dizisiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

 

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