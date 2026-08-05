Manifest Grubuna Vefasızlık Suçlaması: Gülçin Ergül O Yorumu Beğendi mi?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülçin Ergül kuruluş sürecinde jüri üyeliği ve mentorluk yaparak destek verdiği Manifest grubuyla ilgili sosyal medyada çıkan bir iddiayla gündeme geldi. Popüler bir magazin hesabının paylaştığı ekran görüntüsünde Ergül'ün Manifest üyelerine yönelik vefasızlık eleştirisi içeren bir yorumu beğendiği öne sürüldü.

Hepsi Kıyaslamaları ve Mentorluk Desteği

2025 yılının başında yayınlanan BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan ve Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ile Zeynep Oktay'dan oluşan Manifest kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Grubun yakaladığı bu ivme 2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubuyla kıyaslanmalarına yol açtı. Hepsi'nin eski üyelerinden Gülçin Ergül ise yarışma sürecinden itibaren genç müzisyenlerin yanında durarak ses, dans ve sahne performanslarında aktif mentorluk üstlendi. İlk konserlerinde kızlarla aynı sahneyi paylaşarak destek olan Ergül röportajlarında iki grubun rakip gibi gösterilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Gündem Olan Beğeni İddiası

Sosyal medyada yayılan son iddiaya göre @birkahvebingiybet isimli Instagram hesabı bir TikTok videosunun altındaki dikkat çeken yorumu ve beğeni ekran görüntüsünü paylaştı. Söz konusu yorumda şu ifadeler yer aldı:

"Gülçin Manifest için çok çaba sarf etti kızlar aşırı heyecanlıyken ilk konserlerinde bile onlara destek oldu ama kızlar asla vefalı davranmadı, ismini bile ağızlarına almıyorlar."

Gülçin Ergül'ün bu eleştirel yorumu beğendiğinin iddia edilmesi Manifest grubu ile ünlü sanatçı arasında bir kırgınlık olup olmadığı sorusunu akıllara getirirken sosyal medyada geniş yankı buldu.