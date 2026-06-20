Yalıkavak'ta Hız Tutkusu! Selin Türkmen Ve Dilara Sümbül Jet Ski Üzerinde Nefes Kestі!

Güzel oyuncu Selin Türkmen, Bodrum Yalıkavak'ta meslektaşı Dilara Sümbül ile tatil sezonunu açtı.

Yalıkavak'ta Hız Tutkusu! Selin Türkmen Ve Dilara Sümbül Jet Ski Üzerinde Nefes Kestі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 11:21

Televizyon dünyasının yükselen ve başarılı genç yıldızlarından Selin Türkmen yoğun geçen çekim maratonunun ve sezon yorgunluğunun ardından tatil rotasını Ege’nin gözde adresi Bodrum'a çevirdi. Güzelliği ve enerjisiyle plajda tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu tatilde meslektaşı ve yakın arkadaşı Dilara Sümbül'le bir araya gelerek macera dolu anlara imza attı. İkilinin denizde geçirdiği eğlenceli dakikalar objektiflere yansıdı.

Selin Türkmen, Bodrum Yalıkavak'ta yorgunluk atarken objektiflere yansıdı. Oyuncu gün boyu deniz ve güneşin tadını doyasıya yaşadı. Türkmen sıcak havanın etkisiyle sık sık denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Yalıkavak Sahillerinde Serin Mola

Bodrum'un en popüler koylarından biri olan Yalıkavak'ta plaj keyfi yapan Selin Türkmen fit vücudu ve neşeli tavırlarıyla göz kamaştırdı. Kavurucu Bodrum sıcağında gün boyu şezlongunda güneşlenen güzel oyuncu hararetini atmak için sık sık Ege'nin serin sularına bıraktı kendini. Doğal güzelliğiyle plaj sakinlerinin beğenisini toplayan Türkmen yalnız geçirdiği saatlerin ardından sürpriz bir isimle buluştu.

İki Güzel Oyuncudan Jet Ski Şovu

Günün ilerleyen saatlerinde Selin Türkmen'in yanına kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan yakın arkadaşı Dilara Sümbül dahil oldu. Kumsalda hasret gideren iki sıkı dost sakin bir tatil yerine adrenalini yüksek bir aktiviteyi tercih etti.

Türkmen günün ilerleyen saatlerinde oyuncu arkadaşı Dilara Sümbül'le bir araya geldi. İki oyuncu jet ski ile denize açılarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

Can yeleklerini giyerek jet skiye binen ünlü güzeller Yalıkavak açıklarında hız sınırlarını zorladı. Dalgaların üzerinde sürat yaparken kahkahaları sahile kadar ulaşan Türkmen ve Sümbül'ün o coşkulu ve enerjik halleri kameralar tarafından anbean kaydedildi. Plaj modasına uygun şık tarzları ve yüksek enerjileriyle sezona bomba gibi başlayan oyuncu dostlar Bodrum tatillerine tam gaz devam ediyor.

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