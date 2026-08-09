Sefo Sahneyi Bırakıp Kalabalığa Daldı! Bakın Ne Aldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, bu kez Sefo’nun enerjisiyle adeta coştu. Festivalin beşinci gününde sahneye çıkan ünlü rapçi, binlerce kişiye hem müzik hem de eğlence dolu bir gece yaşattı.

Yaşlısından gencine herkesin alanı doldurduğu konserde Sefo’nun şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Dans ekibiyle birlikte sahnede hareketli bir performans sergileyen sanatçı, bir ara sahneden inip hayranlarının arasına karıştı.

Seyircilerin Arasına Girdi

Sefo, konser sırasında sadece sahnede kalmakla yetinmedi. Kalabalığın arasına girerek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bazı seyircilerle birlikte şarkı söyledi. O anlar cep telefonu kameralarıyla da saniye saniye kaydedildi.

Ancak gecenin en dikkat çeken anı, Sefo’nun festival alanında yaptığı sürpriz oldu.

14 Tacı 5 Bin Liraya Aldı

Elinde ışıklı ve çiçekli taçlarla dolaşan bir satıcıyı fark eden Sefo, yanına giderek hayranıyla sohbet etmeye başladı. Satıcının ürünlerini inceleyen sanatçı, tam 14 tacı 5 bin liraya satın aldı.

Sefo, aldığı taçları daha sonra çevresindeki vatandaşlara dağıttı. Bu hareketiyle hem hayranlarını şaşırtan hem de yüzlerini güldüren sanatçı, gecenin en samimi anlarından birine imza attı.

Sarımsak Tacını da Taktı

Festivalin olmazsa olmazı sarımsak da Sefo’yu yalnız bırakmadı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sanatçıya sarımsak ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından Sefo’nun başına sarımsaktan yapılmış özel bir taç takıldı.

Ünlü rapçi, sarımsak tacıyla bir süre daha sahnede şarkılarını söylemeye devam etti. Festival alanındaki kalabalık ise bu renkli görüntülere büyük ilgi gösterdi.