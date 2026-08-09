Tiësto Fırtınası İstanbul’u Sardı! Unutulmaz Gece

Tiësto İstanbul Festivali’nde binlerce müzikseveri coşturdu. Hit şarkılarını seslendiren ünlü DJ enerjisi ve sahne şovuyla geceye damga vurdu.

Tiësto Fırtınası İstanbul’u Sardı! Unutulmaz Gece
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 16:04

İstanbul Festivali bu kez elektronik müzik tutkunlarını ayağa kaldırdı. Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Tiësto, Festival Park Yenikapı’da binlerce müzikseverin karşısına çıktı. Daha ilk dakikalardan itibaren yükselen enerji, gecenin uzun süre unutulmayacağını gösterdi.

Tiësto, yıllardır dillerden düşmeyen parçalarını İstanbul’daki hayranları için peş peşe çaldı. “The Business”, “Don’t Be Shy”, “10:35”, “Red Lights” ve “Lay Low” gibi sevilen şarkılarla alanı dolduran kalabalık hep birlikte eğlendi.

Sahne Bir An Bile Durmadı

Tiësto’nun performansı boyunca müzik hiç hız kesmedi. Güçlü baslar, hareketli geçişler ve sahne efektleri DJ’in setine eşlik etti. Dev ekranlar ve ışık şovları da atmosferi iyice yükseltti.

Ünlü DJ, sadece müzikleriyle değil, seyirciyle kurduğu iletişimle de geceye damga vurdu. Binlerce kişi şarkılara eşlik ederken Festival Park Yenikapı adeta dev bir dans pistine dönüştü.

Tiësto’nun daha önce 2024 yılında da İstanbul Festivali kapsamında sahne almış olması, geceyi onun için ayrı bir anlamlı hale getirdi. Bu kez daha kapsamlı bir prodüksiyonla sahneye çıkan sanatçı, eski hayranlarını da yeni nesil elektronik müzik tutkunlarını da aynı yerde buluşturdu.

İstanbul’da Müzik Maratonu Sürüyor

Elektronik müzik gecesinin ardından festival hız kesmeden devam edecek. 9 Ağustos’ta Semicenk ve Yıldız Tilbe, 11 Ağustos’ta Edis ve Gülşen sahne alacak.

12 Ağustos’ta Hande Yener, “Hande Bizi Sezen’e Götür” projesiyle müzikseverlerle buluşurken Levent Yüksel de kendi repertuvarıyla sahnede olacak. 13 Ağustos’ta ise Dedublüman ve Duman festival alanını hareketlendirecek.

Finalde Büyük İsimler Var

Festivalin uluslararası programında da dikkat çeken isimler bulunuyor. K-pop yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos’ta, SUNMI ve MONSTA X ise 15 Ağustos’ta sahneye çıkacak.

İstanbul Festivali, 16 Ağustos’ta Hadise ve elektronik müziğin başarılı isimlerinden Argy’nin performanslarıyla kapanış yapacak.

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