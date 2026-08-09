Atiye Olayında Bomba Detay! Sahneye Neden Çıkmadığı Ortaya Çıktı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’nde Atiye’nin konseri beklenmedik şekilde iptal edildi. Üstelik olayın ardından ortaya çıkan detaylar gecenin başında konuşulanlarla biraz farklı bir tablo ortaya çıkardı.

Atiye’nin sahneye çıkmasını bekleyen binlerce kişi uzun süre alanda kaldı. Saatler ilerledikçe bekleyiş uzadı ve sonunda konserin yapılmayacağı açıklandı. Bunun üzerine alandaki vatandaşlardan sanatçıya tepki geldi.

Önce Geç Kaldığı İddia Edildi

Edinilen bilgilere göre Atiye’nin festival alanına planlanan saatten yaklaşık 45 dakika sonra geldiği belirtildi. Konser için hazırlanan ekip ve uzun süredir sanatçıyı bekleyen vatandaşlar açısından bu gecikme ortamın gerilmesine neden oldu.

Atiye alana geldikten sonra ise bu kez dansçılarıyla ilgili bir sorun yaşandığı öne sürüldü. Dansçıların henüz alana ulaşmadığı ve Atiye’nin onlar gelmeden sahneye çıkmak istemediği iddia edildi.

Sahne arkasında yaklaşık 20 dakika daha bekleyen sanatçının bu tavrı, konserin başlamasını iyice geciktirdi.

Konser İptal Edildi, Tepki Geldi

Normalde saat 21.00’de sahneye çıkması beklenen Atiye saat 22.00 olmasına rağmen sahneye çıkmayınca konserin iptal edilmesine karar verildi.

Uzun süre alanda bekleyen vatandaşlar ise yaşananlara tepki gösterdi. Atiye’nin sahneye çıkmamasının ardından kalabalıktan yuhalama sesleri yükseldi.

Hastaneye Gittiği Ortaya Çıktı

Konserin iptal edilmesinin ardından Atiye’nin Taşköprü Devlet Hastanesi’ne başvurduğu öğrenildi. Sanatçının zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittiği ve rahatsızlığı nedeniyle konsere çıkamadığını söylediği iddia edildi.

Ancak sahne arkasından çekilen görüntülerde Atiye’nin dansçıları gelmeden sahneye çıkmak istemediği anların da yer aldığı belirtildi.

Böylece gecenin başında “hastaneye kaldırıldı” şeklinde gündeme gelen olayın ardından konserin iptal süreciyle ilgili farklı ayrıntılar da ortaya çıkmış oldu. Taşköprü’deki festival gecesi Atiye’nin konseri yerine yaşanan bu tartışmayla gündeme damga vurdu.