MasterChef’in Somer Şefi Yıllar Önce Bakın Nasılmış!

MasterChef Türkiye’nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu, bu kez mutfaktaki yorumlarıyla değil, yıllar öncesine ait bir fotoğrafıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şef, gençlik yıllarından bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafı görenler ise Somer Şefin yıllar içindeki değişimine dikkat çekti. Özellikle eski haliyle bugünkü görüntüsü arasındaki fark, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

“Kan Değil, Can Kardeşliği”

Sivrioğlu, nostaljik fotoğrafını paylaşırken altına “Kan değil, can kardeşliği” notunu düştü. Paylaşımın arkasındaki hikâyeye dair ayrıntı vermese de bu kısa not, takipçilerin ilgisini çekmeye yetti.

Yıllar öncesinden gelen kareyi görenler, bir yandan Somer Şefin gençlik halini merak ederken diğer yandan bugünkü görünümüyle arasındaki değişimi yorumladı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda özellikle zamanın ünlü şef üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Bazı takipçiler, eski fotoğrafın Somer Sivrioğlu’nu adeta yeniden tanımaya fırsat verdiğini söyledi.

Takipçileri Yoruma Koştu

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından yorumlar da peş peşe geldi. Takipçilerin büyük bölümü Somer Sivrioğlu’nun gençlik görüntüsünü şaşkınlıkla karşıladı.

“Yıllar ne kadar değiştirmiş” şeklindeki yorumlar öne çıkarken, bazı kullanıcılar da eski ve yeni hali arasındaki farkın oldukça dikkat çekici olduğunu belirtti.

Kısacası Somer Şef, tek bir nostaljik fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürmeyi başardı.

MasterChef’teki Koltuğuyla Tanınıyor

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturuyor. Mutfaktaki deneyimi, kendine özgü yorumları ve yarışmacılarla olan diyaloglarıyla geniş bir izleyici kitlesine sahip.

Ancak bu kez gündemde yemekler, yarışmacılar ya da eleştiriler yoktu. Sivrioğlu’nun geçmişinden paylaştığı tek bir fotoğraf, sosyal medyanın konuştuğu konu haline geldi.

Ünlü şefin gençlik yıllarına ait bu kare, hem nostalji yaşattı hem de takipçilerine “Somer Şef eskiden nasıldı?” sorusunun cevabını gösterdi.