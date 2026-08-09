Daha 17’de Ortalık Karışıyor! Teoman Ve Aras Kapıştı

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Bölüm öncesi yayınlanan ön izleme ise Teoman ve Aras arasında yaşanacak gerilimin bölümün en dikkat çeken anlarından biri olacağını gösteriyor.

İkilinin karşı karşıya geldiği sahnelerde tansiyon giderek yükselirken Teoman’ın Leyla için geri adım atmaması olayların iyice büyümesine neden oluyor.

Teoman, Aras’ın Peşine Düşüyor

Yeni bölümde Teoman’ın kafasında tek bir soru var: Leyla’ya çarpan kişiler kim? Leyla’nın yaşadıklarını kabullenemeyen Teoman, bu olayın peşini bırakmaya niyetli değil. Aras’ın karşısına çıkan Teoman ondan söz konusu kişilerin kim olduğunu öğrenmek istiyor ve Leyla’nın yaşadıklarının hesabını sormakta kararlı olduğunu açıkça belli ediyor.

Ancak Aras Teoman’ın bu işin içine daha fazla girmesini istemiyor. Onu uzak durması konusunda uyarmaya çalışan Aras, Teoman’ın kendisini yeniden tehlikeye atmasından endişeleniyor.

“Leyla Benim Kardeşim!”

Teoman’ın öfkesi ve endişesi konuşmasına da yansıyor. Leyla’nın yaşadığı travmanın ardından geceleri kâbuslar gördüğünü söyleyen Teoman olanları görmezden gelmeyeceğini anlatıyor.

“Her gece kâbuslar görüyor!” diyerek Aras’a tepki gösteren Teoman, olayın sorumlularını bulmakta kararlı olduğunu söylüyor.

Üstelik Teoman’ın Leyla için neden bu kadar ısrarcı olduğu da net: “Leyla benim kardeşim!” diyerek onun için ne kadar endişelendiğini ortaya koyuyor.

Tartışma Bir Anda Kavgaya Dönüşüyor

Teoman geri adım atmayınca Aras ile arasındaki sözlü tartışma da kontrolden çıkıyor. İkilinin gerilimi kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşüyor. Aras Teoman’ı durdurmaya çalışırken bir yandan da öfkesini gizleyemiyor. “Çünkü yine bir şey yapıp öldürteceksin kendini” diyerek onu uyarmaya çalışıyor.

Ancak yaşananların ardından Aras’ın ağzından çıkan “Artık insanlara zarar verme!” sözleri, ikili arasındaki gerilimin ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Pastel Film imzalı Daha 17’nin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.