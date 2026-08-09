Funda Arar Kahramanmaraş’ı Salladı! 120 Bin Kişi Akın Etti

Funda Arar Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nda sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte söyleyen sanatçıyı yaklaşık 120 bin kişi dinledi.

Funda Arar Kahramanmaraş’ı Salladı! 120 Bin Kişi Akın Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 16:30

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ağustos Fuarı Funda Arar’ın sahne performansıyla adeta yıkıldı. Fuarın 8’inci gününde sahneye çıkan ünlü sanatçı sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte söyledi. Konser alanında öyle büyük bir kalabalık vardı ki yaklaşık 120 bin kişinin Funda Arar’ı dinlemek için bir araya geldiği belirtildi.

Konser Öncesi Alan Doldu Taştı

Funda Arar’ın sahne alacağını duyan vatandaşlar konser saatinden çok önce fuar alanına gelmeye başladı. Saatler ilerledikçe kalabalık daha da büyüdü. Sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte ise alan adeta tek bir ses oldu.

Arar’ın sevilen şarkılarını söylemeye başlamasıyla vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Ortaya hem renkli hem oldukça coşkulu görüntüler çıktı.

120 Bin Kişi Aynı Anda Şarkı Söyledi

Konser boyunca yaşanan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 120 bin kişinin aynı alanda buluştuğu gecede, Funda Arar’ın şarkıları hep birlikte söylendi.

Hayranları sanatçının performansını cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi. Özellikle sevilen parçalar sırasında telefonların havaya kalkması, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı.

Funda Arar da sahnede enerjisini hiç düşürmeden gece boyunca hayranlarıyla buluştu. Şarkılarını kalabalıkla birlikte söyleyen sanatçı sık sık alkışlarla karşılandı.

Geceye Funda Arar Damga Vurdu

Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nın 8’inci günü Funda Arar konseriyle oldukça hareketli geçti. Konser alanındaki kalabalık ve vatandaşların ilgisi gece boyunca devam etti.

Ünlü sanatçının performansı büyük alkış alırken, Kahramanmaraşlılar da müzik dolu gecenin tadını çıkardı. Yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı belirtilen konser fuarın en kalabalık ve en renkli etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

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