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Yalı Çapkını'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz cuma günü ortak yayın nedeniyle ekrana gelmeyen Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanacağı söyleniyor. İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-05-2023 16:10

 Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'n başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecekti. Fakat yayınlanmasına birkaç saat kala 'Yalı Çapkını' yayın akışından çıkarıldı. Bir süre sonra bunun nedeninin ortak yayın olduğu öğrenilmişti. 

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz cuma günü ortak yayın nedeniyle ekrana gelmeyen Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün Salı günü ekrana gelebileceği söyleniyor. Çünkü dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanabileceği ima edildi. Yapılan paylaşımda "Yarın yeni bölüm yayınlansın diyenler" cümlesi dikkat çekti.

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