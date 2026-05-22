Taşacak Bu Deniz'in Koçari'si Ulaş Tuna Astepe'den Büyük Destek

Ulaş Tuna Astepe son dönemde başrolünde yer aldığı dizinin genç oyuncularına yönelik sosyal medyada acımasızca dönen o sert eleştirilere karşı sonunda sessizliğini bozdu. Rol arkadaşlarını böylesine sahiplenmesi hem set ekibinden hem de dizinin sıkı takipçilerinden çok büyük bir alkış aldı açıkçası.



Şoke Eden Çıkış

Meseleyi kaçıranlar için olayın perde arkası aslında şöyle başladı: Komedyen Kaan Sekban geçtiğimiz günlerde biraz sivri dilli bir açıklama yapmıştı. Ekrandaki sahnelerin adeta yapay zeka tarafından yazılmış gibi durduğunu söyleyip hızını alamayarak projenin genç yetenekleri Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'yı adeta hedef tahtasına oturtmuştu. Hatta ikilinin birlikte oynadığı reklam filmine de değinip "Oradan bir kız bir erkek korkunç oyunculuklarıyla bir reklamda oynadılar" diyerek bayağı gürültü koparan bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.



Rol Arkadaşlarına Destek Verdi

İşte bu polemik internette büyürken dizideki performansıyla herkesin takdirini kazanan Ulaş Tuna Astepe geçtiğimiz akşam Cirque du Soleil gösterisini izlemek için dışarı çıktı. Tabii kameralar ve magazin muhabirleri oyuncuyu yakalayınca hemen Kaan Sekban'ın bu ağır eleştirilerini sordular. Astepe ise hiç lafı dolandırmadan o bildiğimiz net ve içten tavrıyla genç meslektaşlarını kimseye yedirmeyeceğini çok güzel gösterdi. Muhabirlere doğrudan "Ben onlara hayranım. İkisi de çok başarılılar enerjileri inanılmaz tuttu" diyerek çocukların arkasında durdu.



Sosyal Medyada Gündem Oldu

Doğal olarak Astepe'nin bu sahiplenici ve yapıcı açıklaması sosyal medyada anında patladı. Twitter'da ve magazin sayfalarında herkes onun bu abi duruşunu "Gerçek bir başrol ağırlığı işte budur" şeklinde yorumladı. Sektördeki o acımasız eleştiri yağmuruna karşı gençlerin arkasında böyle kaya gibi durması çok kıymetli. Şimdi herkes eleştirileri yapan Kaan Sekban cephesine kilitlendi. Bakalım kendisi bu net çıkış karşısında yeni bir hamle yapacak mı, yoksa bu konu burada kapanıp gidecek mi hep beraber göreceğiz.