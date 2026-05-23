Eda Ece Kızı Mina İpek'le Pozlarını Paylaştı

Oyuncu Eda Ece kızı Mina İpek ile ilk kez bir dergi çekimi için kamera karşısına geçerek hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evliliğinden dünyaya gelen kızının yüzünü bugüne kadar basından ve sosyal medyadan uzak tutmayı tercih eden ünlü isim bu özel pozlarla kural bozmuş oldu.

Kendini Kızına Adadı

Yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından 2023 yılında nikah masasına oturan popüler çift evliliklerinden kısa süre sonra bebek müjdesi vermişti. Eda Ece 2024 yılının Nisan ayında ilk çocuğu Mina İpek'i dünyaya getirmiş ve doğumun ardından ekranlara ara vererek vaktini tamamen bebeğine ayırmaya başlamıştı.

Kural Bozdu

Bugüne kadar kızının yüzünü net bir şekilde göstermekten kaçınan güzel oyuncu bir dergi için hazırlanan özel konseptte kızıyla peş peşe renkli pozlar verdi. Eda Ece'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflar kısa sürede internet dünyasında büyük ilgi gördü.

İkizini Doğurmuş

Minik Mina'nın annesine olan aşırı benzerliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Fotoğrafların altına gelen binlerce mesaj arasında en çok "Resmen ikinizi doğurmuş" yorumu öne çıktı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan bu kareler magazin gündeminin de ilk sırasına yerleşti.