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Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı! "Enişte çok şanslı"

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam gibi oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde, Pelin karakterine Buçe Buse Kahraman hayat veriyor. Diziye tekrar dahil olan Kahraman, sevgilisiyle çektirdiği pozları peş peşe paylaştı. Ünlü ismin paylaşımlarına birçok yorum yağdı.

Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2023 18:20

Yalı Çapkını dizisinde Cuma akşamları ekranlara gelen Buçe Buse Kahraman, Pelin karakteriyle güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden biri. Aktif bir şekilde sosyal medya hesabını kullanan Kahraman, sık sık paylaştığı pozlarla geniş bir ilgi topluyor.

Ünlü oyuncu, son paylaşımında sevgilisiyle birlikte çekildikleri pozları takipçileriyle paylaştı.

Sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan Kahraman, paylaşımına "Sen geldin benim deli köşemde durdun" notunu düştü. Güzel oyuncunun takipçileri ise "Enişte çok şanslı", "Çok mutlu ol", "Maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.

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