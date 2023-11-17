Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı! "Enişte çok şanslı"

Yalı Çapkını dizisinde Cuma akşamları ekranlara gelen Buçe Buse Kahraman, Pelin karakteriyle güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden biri. Aktif bir şekilde sosyal medya hesabını kullanan Kahraman, sık sık paylaştığı pozlarla geniş bir ilgi topluyor.

Ünlü oyuncu, son paylaşımında sevgilisiyle birlikte çekildikleri pozları takipçileriyle paylaştı.

Sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan Kahraman, paylaşımına "Sen geldin benim deli köşemde durdun" notunu düştü. Güzel oyuncunun takipçileri ise "Enişte çok şanslı", "Çok mutlu ol", "Maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.