Jennifer Lawrence Estetik İddialarına Son Noktayı Koydu!

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence güzellik ve estetik uygulamalarıyla ilgili merak edilenleri açık açık anlattı. Son dönemde yüzündeki değişim nedeniyle yüz gerdirme ameliyatı geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu söylentilere son noktayı koydu. Lawrence botoks yaptırdığını kabul ederken dolgu tercih etmediğini söyledi. Ancak yüz gerdirme operasyonuyla ilgili verdiği yanıt, röportajın en çok konuşulan detayı oldu.

36 yaşındaki oyuncu ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra vücudunda yaşadığı değişiklikleri de saklamadı. Hatta doğumun ardından göğüs dikleştirme ameliyatı geçirdiğini de açıkladı.

Botoks Yaptırdığını Gizlemedi

The Cut dergisine konuşan Jennifer Lawrence güzellik uygulamalarına yaklaşımını samimi ifadelerle anlattı. Kamera karşısında çalışan bir oyuncu olduğu için yüz mimiklerini rahatça kullanabilmesinin önemli olduğunu belirten Lawrence bu nedenle botoksu sınırlı miktarda tercih ettiğini söyledi.

Dolgu yaptırmadığını özellikle vurgulayan oyuncu yüzündeki değişimle ilgili çıkan iddialara da açıklık getirdi. Böylece uzun süredir konuşulan estetik söylentilerinin bir kısmına kendi ağzından yanıt vermiş oldu.

Yüz Gerdirme Sorusu Karşısında Verdiği Yanıt Gündem Oldu

Röportaj sırasında Lawrence'a en çok merak edilen sorulardan biri de yöneltildi: Yüz gerdirme ameliyatı geçirmiş miydi?

Ünlü oyuncunun yanıtı ise oldukça dikkat çekiciydi. Böyle bir operasyon geçirmediğini söyleyen Lawrence ardından herkesi şaşırtan bir ifade kullandı: “Hayır. Ama inanın bana, yaptıracağım!”

Bu sözler oyuncunun ileride böyle bir operasyonu değerlendirebileceğini esprili ve açık bir şekilde dile getirdiği şeklinde yorumlandı.

İkinci Doğumdan Sonra Değişim Yaşadı

Jennifer Lawrence ikinci çocuğunun doğumunun ardından vücudundaki değişiklikleri de anlattı. Göğüs dikleştirme ameliyatı geçirdiğini açıklayan oyuncu yaşadığı süreci saklamadan paylaşmayı tercih etti.