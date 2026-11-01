Öykü Karayel'den Altın Portakal'da Olay Yaratan Özgürlük Mesajı

Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Öykü Karayel, konuşmasında özgürlük vurgusu yaptı. Ödülünü haksız yere içeride tutulanlara adadı.

Öykü Karayel'den Altın Portakal'da Olay Yaratan Özgürlük Mesajı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2026 19:45

Antalya'da bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Altın Portakal Film Festivali görkemli bir törenle sona erdi. Gecenin en mutlu isimlerinden biri ise başarılı oyuncu Öykü Karayel oldu. “Artakalan” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Karayel ödülünü jüri üyesi Fatih Artman'ın elinden aldı.

Ünlü oyuncunun sevincine eşi Can Bonomo da ortak oldu. Karayel'i bu özel gecede yalnız bırakmayan Bonomo eşinin mutluluğuna tanıklık etti. Ancak gecede en çok konuşulan konu ödülün kendisinden çok Karayel'in sahnede yaptığı konuşma oldu.

“Bütün Film Emekçilerine Teşekkür Ediyorum”

Ödülünü alırken oldukça duygulanan Öykü Karayel öncelikle film ekibine ve birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti.

Çekimler sırasında ekibin gösterdiği özveriyi unutamadığını anlatan oyuncu özellikle soğuk havada karlı dağın tepesinde çalışan emekçilerin fedakârlığından etkilendiğini söyledi.

Karayel sabahın erken saatlerinden itibaren büyük emek veren ekip arkadaşlarını hatırlarken gözlerinin dolduğunu belirtti. Oyuncu sinema sektöründe kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında çalışanların da büyük bir emeği olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Ödülünü Haksız Yere İçeride Tutulanlara Adadı

Karayel'in konuşmasının en dikkat çeken bölümü ise özgürlük mesajı oldu. Filmde canlandırdığı karakterin özgürlük uğruna acı verici bir yolculuğa çıktığını söyleyen oyuncu kazandığı ödülü şu sözlerle adadı:

“Özgürlük adına, hepimizin özgürlüğü için şu an haksız yere içeride olanlar için alıyorum ödülü.” Bu sözler törenin en çok dikkat çeken anlarından biri haline geldi. Karayel'in mesajı salonda ve sosyal medyada ilgi gördü.

Altın Portakal'da Büyük Ödül “Taş ve Tüy”ün

Gecenin bir diğer önemli gelişmesi ise En İyi Film ödülünün “Taş ve Tüy”e gitmesi oldu. Toplam altı ödül kazanan film festivalin en başarılı yapımı olarak öne çıktı. “Artakalan” ve “Kadim Mavi” de birden fazla ödülle geceden ayrıldı.

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