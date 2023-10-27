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'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun'

'Aşk' ve 'ayrılık' konuları etrafında sıkça gündemde olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Altı aylık hamilelik dönemini geride bırakan karakter, dizide Buçe Buse Kahraman tarafından canlandırılıyor. Bu rolüyle tartışmaları üzerine çeken güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti.

'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2023 13:33

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Buçe Buse Kahraman, hamilelik dönemini dizideki karakteriyle geçiriyor. 42. bölümde Pelin rolüne geri dönen Kahraman'ın performansı ve Pelin'in "Senin çocuğun, bizim çocuğumuz" sözleri dikkat çekti.

Dizide evli bir adamla aşk yaşayan bir kadını canlandıran Kahraman, bu rolü nedeniyle sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalmış ve 'torpil' iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kahraman'ın menajeri Cem Tatlıtuğ, "Linç edilmeye çalışılan oyuncu sadece kendisine verilen senaryoyu en iyi şekilde oynamaya çalışan genç bir kadın. Durum çok vahim! Sürekli 'metres' yakıştırmaları ve 'torpilli' ifadelerin kullanılmasını kınıyoruz ve hukuki yollara başvuracağımızı belirtiyoruz" demişti.

Buçe Buse Kahraman, son olarak siyah derin göğüs dekolteli bir elbiseyle verdiği pozlarla sosyal medyada dikkat çekti. Bir milyon takipçisinin üzerine çıkan ünlü oyuncu, bu paylaşımlarla 120 binden fazla beğeni ve birçok yorum aldı.



Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle poz veren Buçe Buse Kahraman, "Hep birlikte hangi estetik operasyonu yaptırdığımı buluyoruz, koşun" mesajıyla dikkat çeken bir göndermede bulundu.

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