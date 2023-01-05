Yalı Çapkını'nın Asuman'ı gerçek aşkını anlattı: "Bu adamın bende yarattığı kadını seviyorum"

Gerçek aşkı oyuncu Seda Güven'in erkek kardeşi

Öznur Serçeler, 2015 yılından beri birlikte olduğu gerçek hayattaki aşkı Yiğit Güven için "Yiğit benim arkadaşımın kardeşiydi. Seda Güven'in kardeşi Yiğit. Doğal, akışta tanıştım ve biz hemen sevgili de olmadık, hemen flört de etmedik. Birkaç kez daha 8-9 ay boyunca bir yerlerde karşılaştık.

Çekingen davranıyorum, çünkü aramızda bir şeyler iyi gitmezse Seda ile de ilişkimiz bozulacak diye düşünüyorum... Yiğit beni anlıyor, ablasından dolayı da işi bildiği için. Bütün zorlukları, her şeyi dürüstçe birbirimizle konuşuruz, tartışırız. Her şeyi konuşuyoruz. Ekip gibi olduk. Benim üzerimdeki etkisi benim hayatımın iyi gitmesini sağlamış olabilir. Birkaç tane ilişki yaşayınca insan şunu söyleyebiliyor 'Bu adamın bende yarattığı kadını ben seviyorum, benden bir kadın çıkardı dışarı'

Kimi zaman bir sevgilim benim çok kıskanç biri olduğuma beni inandırmıştı ama, kıskanç değildim aslında. Biri çok katı demişti, aslında taban tabana zıt şeylerdi bunlar. Yiğit'le birlikte çıkan şey daha sakin, daha aceleci olmayan, sevgi ve şefkatle bir şeyleri ifade eden yanım çıkıyor ortaya ve bu onun etkisi..." cümlelerini kurdu.