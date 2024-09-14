Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dün akşam yayınlanan bölümüyle 3. sezonuna 'merhaba' dedi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizide 2 yıllık bir zaman atlaması yaşandı. Dizinin final sahnesi ise oldukça dikkat çekti. Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya geldi. O anlar izleyiciyi ekran başına kilitledi ve yeni bölüm için oldukça merak uyandırdı.

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-09-2024 10:48

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle 3. sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, iki yıllık bir zaman atlamasıyla izleyiciyi yeni bir dönemin içine çekti.

Dizinin final sahnesi ise büyük ses getirdi. Seyran ve Ferit, uzun yıllar sonra ilk kez karşı karşıya gelirken, bu dramatik anlar izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Karakterlerin geçmiş hesaplaşmalarının ve yeni dönemde yaşanacak olayların sinyallerini veren sahne, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yalı Çapkını, yeni sezonuyla izleyicilerini yine sürprizlerle dolu bir serüvene davet ederken, bu bölümle beraber dizinin heyecanı bir kat daha arttı. Yeni bölümde neler olacağı ise büyük merak konusu!

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