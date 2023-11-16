Yalı Çapkını'ndan Ferit'in zor seçimi

17 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferit, Şehmuz’un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat’ten yardım istemekte bulur. İfakat her şeyi Halis Ağa’ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit’i ikna ederken, Halis Ağa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz’un kapısına gider.

Şehmuz’un tavrı ise nettir; Ferit olmazsa Pelin’i başkasıyla evlendirecektir. Yalıda ise Suna ve Kaya’nın sözü kesilir. Nükhet, Suna’yı gerçeklerle yüzleştirir ancak Suna’dan beklemediği bir tepki alır. Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçer. Halis Ağa, Ferit’ten bir seçim yapmasını ister.





Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 17 Kasım Cuma 20.00’de Star’da.



