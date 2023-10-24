Yalı Çapkını'ndan bu hafta iki yeni bölüm

26 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferit, Seyran'ı okula Kaya ile gelirken görünce içten içe hayal kırıklığına uğrasa da, onu yalıda Kazım ve diğerlerine karşı ezdirmemekte kararlıdır. Seyran, Ferit'in gönlünü almayı başarırken, Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarına engel olabilmek için yeni bir hamle yapar.

İfakat ise Suna ile yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran ise çılgına döner.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Taro Emir Tekin, İrem Altuğ, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, 42. bölümüyle 26 Ekim Perşembe günü, 43. bölümü ise 27 Ekim Cuma günü 20.00’de Star’da.



