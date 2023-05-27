Yalı Çapkını'nda sosyal medyayı sallayan sahne

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyorç. Dizinin fanları Yalı Çapkını'nı gündemden düşürmüyor. Öyle ki sosyal medyada yazılanlar bazen senaryoya da eklenebiliyor. Yalı Çapkını Cuma akşamı 34. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sevenlerinin uzun süredir beklediği sahne bu bölümde gerçekleşti. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit Korhan ile Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterleri senaryo gereği birlikte oldu.



Ferit ve Seyran'ın sevişme sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



İşte ekrana damga vuran o görüntüler:



