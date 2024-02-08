Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Pelin'e destek

Yeni bölümde, Ferit'in içine düşen şüphe, Pelin'den gerçeği öğrenmeye yönlendiriyor. Ancak çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, Pelin'in de bu baskıya maruz kalmaması için Seyran'dan yardım istiyor. Bu arada, Pelin'in çocuğunu kucağına almak üzere olması, Seyran'ı da zor bir durumda bırakıyor.

Öte yandan, hapishanede yaşananlar Orhan için büyük bir belaya yol açarken, Suna'nın kalbinde sakladığı hayale yeniden sarılmasıyla duygusal bir süreç başlıyor. Serter'in meseleyi Halis Ağa'ya açması ise, Pelin ve bebeği için kritik bir dönemin habercisi oluyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın yanı sıra, dizide Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve birçok deneyimli oyuncu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizinin senaryosunu Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını'nın heyecan dolu yeni bölümü, 9 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler, bu nefes kesen bölümde dizinin karakterlerinin yaşadığı heyecan dolu anlara tanıklık edecekler