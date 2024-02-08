Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Pelin'e destek

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını", 57. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın paylaştığı dizi, izleyicileri yine heyecan dolu anlara sürüklüyor.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Pelin'e destek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2024 17:18

Yeni bölümde, Ferit'in içine düşen şüphe, Pelin'den gerçeği öğrenmeye yönlendiriyor. Ancak çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, Pelin'in de bu baskıya maruz kalmaması için Seyran'dan yardım istiyor. Bu arada, Pelin'in çocuğunu kucağına almak üzere olması, Seyran'ı da zor bir durumda bırakıyor.

Öte yandan, hapishanede yaşananlar Orhan için büyük bir belaya yol açarken, Suna'nın kalbinde sakladığı hayale yeniden sarılmasıyla duygusal bir süreç başlıyor. Serter'in meseleyi Halis Ağa'ya açması ise, Pelin ve bebeği için kritik bir dönemin habercisi oluyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın yanı sıra, dizide Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve birçok deneyimli oyuncu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizinin senaryosunu Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını'nın heyecan dolu yeni bölümü, 9 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler, bu nefes kesen bölümde dizinin karakterlerinin yaşadığı heyecan dolu anlara tanıklık edecekler

Benzer Haberler
TBMM onayından geçti! Asgari ücretli çalışanlara 20.000 TL yardım parası ödenecek TBMM onayından geçti! Asgari ücretli çalışanlara 20.000 TL yardım parası ödenecek
Garanti BBVA ve 2 bankadan emekliler için yeni duyuru! TC kimlik ile 39000 TL ödenecek Garanti BBVA ve 2 bankadan emekliler için yeni duyuru! TC kimlik ile 39000 TL ödenecek
Emekliye Müjde! IBAN Numarasına 33.000 TL Ödeme! Emekliye Müjde! IBAN Numarasına 33.000 TL Ödeme!
Gülben Ergen: Beni Gonca Vuslateri oynasın Gülben Ergen: Beni Gonca Vuslateri oynasın
Mehmet Yalçınkaya: Babam öldüğünde üzülür müyüm diyordum şimdi rüyamda görmek için yalvarıyorum Mehmet Yalçınkaya: Babam öldüğünde üzülür müyüm diyordum şimdi rüyamda görmek için yalvarıyorum
Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
  • 05-02-2024 10:15

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
  • 05-02-2024 10:10

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
  • 05-02-2024 09:47

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
  • 07-02-2024 10:18

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu
  • 02-02-2024 11:19

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu