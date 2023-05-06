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Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit boşandı mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolü paylaştığı, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi usta oyuncuları kadrosunda bir araya getiren Yalı Çapkını dizisi 31. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Peki Yalı Çapkını 31. bölümde neler oldu? Seyran ve Ferit boşandı mı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit boşandı mı?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-05-2023 11:16

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE (31. BÖLÜM) NELER OLDU? 

Pelin’e evlenme teklifi eden Ferit’i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremedi.. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya attı. Seyran ise Ferit’in Pelin’le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar koptu. Tarık, ilgisini Seyran’dan eksik etmedi. Seyran’ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım’ın kafasını karıştırınca Hattuç’tan konuya el atmasını istedi. Seyran kendini tutamadı ve mahkemeden önce Ferit’le Pelin konusunda yüzleşti. Suna’ya gelinlik bakmaya gidildi. Saffet Ağa, Kazım’a bonkör bir hediye verdi. Ferit ve Seyran’ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çattı. Peki Seyran ile Ferit boşandı mı?



İşte o sahne:
 

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