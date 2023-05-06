Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit boşandı mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE (31. BÖLÜM) NELER OLDU?

Pelin’e evlenme teklifi eden Ferit’i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremedi.. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya attı. Seyran ise Ferit’in Pelin’le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar koptu. Tarık, ilgisini Seyran’dan eksik etmedi. Seyran’ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım’ın kafasını karıştırınca Hattuç’tan konuya el atmasını istedi. Seyran kendini tutamadı ve mahkemeden önce Ferit’le Pelin konusunda yüzleşti. Suna’ya gelinlik bakmaya gidildi. Saffet Ağa, Kazım’a bonkör bir hediye verdi. Ferit ve Seyran’ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çattı. Peki Seyran ile Ferit boşandı mı?





İşte o sahne:

