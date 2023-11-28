Yalı Çapkını’nda flaş gelişme…

"Yalı Çapkını" dizisinin senaristi Mehmet Barış Günger, sezon öncesinde ayrılık kararı almış ve "Yan Oda" adlı dizi için çalışmalara başlamıştı. Ancak flaş bir gelişme yaşandı, ve Günger, "Yan Oda" dizisinin ilk bölümlerini tamamladıktan sonra "Yalı Çapkını" ekibine geri döndü.



Geçen sezon Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek "Yalı Çapkını"nı yazan Günger, bu hafta eski ekiple bir bölümü tamamladı ve önümüzdeki haftadan itibaren diziyi devralacak. Mehmet Barış Günger'in, her iki diziyi de ekibiyle birlikte yazacağı konuşuluyor. Ayrıca, Melek Baykal ve Oktay Çubuk'un anlaşma yaptığı, ödüllü yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği "Yan Oda" dizisinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.