Yalı Çapkını'nda final: Başrol ölüyor

Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını yayın hayatına bomba gibi başlamıştı. Reytinglerin zirvesinde yer alan dizi oldukça iyi giderken Kızılcık Şerbeti'nin yükselişiyle birlikte büyük bir şok yaşadı. Reytinglerde zayıflayarak Kızılcık Şerbeti'ne daha fazla direnemeyen dizinin finale yaklaştığı konuşuluyor.



FİNALDE FERİT ÖLÜYOR

Dizinin asıl hikayesine göre Ferit Korhan karakterinin ölümüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Bu haberle birlikte, dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılabileceği spekülasyonları ortaya atıldı.

Dizinin resmi kaynakları şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılıp ayrılmayacağı, ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.