Yalı Çapkını'nda final: Başrol ölüyor

Yalı Çapkını adlı dizi, ekranlarda büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları ve Gözde Kansu gibi deneyimli isimlerin yer aldığı dizi, izleyiciden sık sık senaryo problemleri konusunda eleştiriler alsa da finale dair bazı detaylar ortaya çıktı. İşte bu detaylar...

Yalı Çapkını'nda final: Başrol ölüyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 12-12-2023 13:38

Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını yayın hayatına bomba gibi başlamıştı. Reytinglerin zirvesinde yer alan dizi oldukça iyi giderken Kızılcık Şerbeti'nin yükselişiyle birlikte büyük bir şok yaşadı. Reytinglerde zayıflayarak Kızılcık Şerbeti'ne daha fazla direnemeyen dizinin finale yaklaştığı konuşuluyor.

FİNALDE FERİT ÖLÜYOR

Dizinin asıl hikayesine göre Ferit Korhan karakterinin ölümüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Bu haberle birlikte, dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılabileceği spekülasyonları ortaya atıldı.

Dizinin resmi kaynakları şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılıp ayrılmayacağı, ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.