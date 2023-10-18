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"Yalı Çapkını"nda büyük bomba patlıyor, ikisi birden dönüyor

Reytinglerde üst sıralarda yer alan Star TV'nin dizisi Yalı Çapkını, son dönemde dikkat çekecek bir olaya sahne oldu.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-10-2023 13:50

Bu sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi, OGM Pictures imzası taşıyor ve sürpriz gelişmelerle dolu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı bu dizi, tansiyonu bir an olsun düşürmüyor.

Geçen sezon Pelin karakteriyle büyük bir çıkış yapan başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman ve annesi Zerrin rolünde Toprak Sağlam, diziyi terk ettikten sonra geri dönüş yapacak. Pelin ve annesinin hikayesi izleyicileri nasıl sürprizlerle karşılayacak, merak konusu...

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