Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi hakkında her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor.

Dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ardından, bir set aşkı daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrılan Beril Pozam'ın dizide Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı ile birlikte olduğu konuşulmaya başlandı.

SnobMagazin'in özel haberine göre; ünlü çiftin çekim için gittikleri Marmaris'te öpüştükleri iddia edildi. Beril Pozam'ın hayat verdiği Suna ve Ersin Arıcı'nın canlandırdığı Abidin dizide birbirine kavuşamayan aşıkları oynuyor.