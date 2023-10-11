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Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Reytinglerde başarılı bir çizgi yakalayan Star TV'nin dizisi "Yalı Çapkını", sadece oyunculuklarıyla değil, set içi aşk söylentileriyle de gündemde. Başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yanı sıra, dizide Seyran'ın ablası Suna karakterini canlandıran Beril Pozam ile Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı arasında bir ilişki olduğu iddia ediliyor. Bu söylentiler, ünlü oyuncular hakkında merak uyandırarak sosyal medyada gündem konusu oldu.

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2023 20:41

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi hakkında her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor.

Dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ardından, bir set aşkı daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrılan Beril Pozam'ın dizide Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı ile birlikte olduğu konuşulmaya başlandı.

SnobMagazin'in özel haberine göre; ünlü çiftin çekim için gittikleri Marmaris'te öpüştükleri iddia edildi. Beril Pozam'ın hayat verdiği Suna ve Ersin Arıcı'nın canlandırdığı Abidin dizide birbirine kavuşamayan aşıkları oynuyor.

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