Yalı Çapkını’nda ayrılık rüzgarları

Star TV’nin OGM Pictures imzalı ve her bölümüyle reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor. Ancak, dizideki ayrılıklar hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde Seyran ve Ferit’in ilişkisini temize çektiği sahnelerle gündeme gelen yapımda, bir ayrılık haberi daha gündeme bomba gibi düştü. Kulislerden sızan bilgilere göre, bu sezon başında diziye Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil, Yalı Çapkını ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Pelin Akil’in ayrılığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bu haber, dizinin hayranları arasında şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Dizideki güçlü performansıyla dikkat çeken Akil’in vedasının, hikayeye nasıl yansıyacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

Yalı Çapkını, hem karakterlerin dramatik gelişimleri hem de ayrılıklarıyla gündem yaratmaya devam ederken, yeni sezonda izleyicilerini başka sürprizlerin beklediği de gelen söylentiler arasında.