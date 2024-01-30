Yalı Çapkını'na Survivor'dan transfer!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, ikinci sezonunda da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures tarafından hazırlanan dizinin kadrosuna, oldukça yakışıklı bir oyuncu katılıyor. Melih Özkaya, fenomen dizide "Akın" karakterine hayat verecek.

Daha önce "Emanet" dizisinde Ali komiser rolüyle dikkat çeken Melih Özkaya, şimdi "Yalı Çapkını"nda izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, Özkaya, Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler Takımı'nda da yer almıştı.