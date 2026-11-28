Pem Yapım imzalı, TV8 için hazırlanan Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosuna Gökhan Alkan katıldı. Sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu diziyle ekranlara geri dönüyor. Okuma provası yakında gerçekleştirilecek Mükemmel Anneler'in çekimlerine ise önümüzdeki hafta başlanacak.

Yüzme Hocası Murathan Rolüyle İzleyici Karşısında

Mükemmel Anneler dizisinde Murathan karakterini canlandıracak olan Gökhan Alkan gençlerin eğitim gördüğü okulda yüzme hocası olarak hikayede yer alacak. Sürprizli yapısıyla öne çıkan karakterin dizi içindeki gelişimi şimdiden merak uyandırdı.

Yayın Ocak Ayında

Pem Yapım imzalı Mükemmel Anneler'in okuma provası yakında yapılacak ve set süreci önümüzdeki hafta start alacak. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin Ocak ayında yayınlanması planlanıyor.