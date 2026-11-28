Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk özel yaşamı ve oyunculuk anlayışına dair samimi açıklamalar yaptı. Danla Bilic'in programına konuk olan oyuncu aşk hayatında mantığının ön planda olduğunu dile getirirken istediği bir rol için fiziksel değişimden kaçınmayacağını da belirtti.

Hep Kışın Yaşadım Aşkları

Programda Danla Bilic'in "Sende hiç aşık olacak hal yok. Sen daha çok aşık edersin" sözleri üzerine konuşan Ceren Ayruk özel hayatına ilişkin detayları paylaştı:

"Olmuşumdur ya. Ama hiç yaz aşkı olmadı. Hep kışın yaşadım aşkları ben. Yazın kızlarla bekar takılmaca daha mutlu ediyor beni."

Aşkta mantığının öne çıktığını esprili bir dille vurgulayan genç oyuncu "Ama kalbim var, seviyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mantığım çok ağır basar. Ama aşık da olurum. Sadece kendimi öyle bırakacak kadar aşık olur muyum? İşte onu hiç bilmiyorum. Onu yaşamadım."

Bir Rol İçin Her Şeyi Yaparım

Oyunculuk mesleğine yaklaşımını da anlatan Ceren Ayruk arzuladığı bir karakter uğruna görünümünde değişiklik yapabileceğini söyledi:

"Bir rol için her şeyi yaparım. Mesela saçlarımı çok seviyorum ama kestirebilirim. Boyatabilirim. Kendimi geliştirebilirim, kilo alıp verebilirim. Rolü çok istiyorsam her şeyi yaparım."