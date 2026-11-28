Pem Yapım imzalı TV8 için hazırlanan Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosuna Tuğba Çom katıldı. Önümüzdeki hafta sete çıkacak dizide Güldeste karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncu aynı zamanda TRT tabii'nin Sancak Medya imzalı İnsan Faktörü projesinde de izleyici karşısına çıkacak.
Güldeste ve Selim'in Annesi
Senaryosunu Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği Mükemmel Anneler'de Tuğba Çom öğrenci Selim'in annesi Güldeste rolüyle hikayede yer alacak. Deniz Çakır, Ebru Özkan, Pelin Akil, Dolunay Soysert, Gökhan Alkan, Erol Babaoğlu, Ferit Kaya ve Emrah Altıntoprak'ın yer aldığı dizi haftaya çekimlere başlayacak.
İnsan Faktörü'nde Fulya Rolüyle Yer Alacak
Tuğba Çom dizi projelerinin yanı sıra TRT tabii platformunda yayınlanacak İnsan Faktörü'nde de rol alacak. Sancak Medya imzalı her bölümde farklı oyuncuların kamera karşısına geçtiği yapımda Tuğba Çom Fulya karakterini canlandıracak.