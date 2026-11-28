Dass Yapım imzalı, Prime Video için hazırlanan Grand Maison İstanbul dizisinin oyuncu kadrosuna Başak Gümülcinelioğlu katıldı. Grand Maison Tokyo'nun 8 bölümlük yerli uyarlaması olan projede başrolleri Kerem Bürsin ve Demet Özdemir paylaşacak. "Bir mutfak. İki hayat. Aşk, ihanet, entrika, dostluk… Hepsi mutfağın ateşinde sınanır" sloganıyla yola çıkan dizide Başak Gümülcinelioğlu gastronomi dergisi editörü Hande karakterini canlandıracak.

Dergi Editörü Hande Rolüyle İzleyici Karşısında

Son olarak Çirkin dizisinde rol alan Başak Gümülcinelioğlu, Grand Maison İstanbul ile anlaşmaya vardı. İstanbul’da çekilecek olan yapımda Başak Gümülcinelioğlu gastronomi dünyasının nabzını tutan bir derginin editörü Hande olarak izleyici karşısına çıkacak.

Aralık Ortasında Sete Çıkması Planlanıyor

Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturacağı Grand Maison İstanbul, Dass Yapım Yazar Odası tarafından kaleme alınıyor. Yeni isimler için oyuncu görüşmelerinin sürdüğü dizinin çekimlerine Aralık ortasında başlanması planlanıyor.