Burçin Terzioğlu Pem Yapım imzalı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Mükemmel Anneler dizisiyle anlaşmaya vardı. Ana akıma iddialı bir projeyle dönüş yapan oyuncunun ekrana dönüşü de iddialı olacak.

Başrollerde Türkan Karakteriyle Yer Alacak

Yeni projesi merak edilen Burçin Terzioğlu Pem Yapım ile el sıkışarak Mükemmel Anneler kadrosuna dahil oldu. Senaryosunu Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizide başarılı aktrist kadın dünyasını merkeze alan hikayede Türkan rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Okuma Provası Yarın Yapılacak

Güçlü kadrosuyla öne çıkan TV8 dizisi Mükemmel Anneler'de hazırlık süreci hız kazanırken ekibin yarın okuma provasında bir araya geleceği öğrenildi.