Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser kanser tedavisi gördüğü hastanede 26 Kasım tarihinde yaşamını yitiren 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'e veda etti. İstanbul'daki Hasdal Çamlıvadi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Mustafa Keser, "Sırayı bozdu. Benden önce gitmemeliydi. Böyle konuşmamıştık. Hakkımız helal olsun. Helalleşemedik" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Bir süredir kanser tedavisi gören Nilüfer Keser 26 Kasım'da hastanede hayatını kaybetti. Eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur” sözleriyle paylaşan Mustafa Keser cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Hasdal Çamlıvadi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Nilüfer Keser ailesi ve yakınlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sırayı Bozdu Benden Önce Gitmemeliydi

Törende tabutun başında güçlükle ayakta duran Mustafa Keser eşiyle yarım asra yaklaşan birlikteliklerini anlattı:

"50 yıllık arkadaşımı kaybettim. Anlatmak mümkün değil. 48 yıllık evliyim nişanlılığı da sayarsanız 50 yıl. Yarım asır, bir ömrü beraber geçirdik. İyi geçirdik. Sırayı bozdu. Benden önce gitmemeliydi. Böyle konuşmamıştık. Hakkımız helal olsun. Helalleşemedik."

Sanat Dünyasından Dostları Yalnız Bırakmadı

Mustafa Keser'i bu zor gününde sanat camiasından isimler de yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Nuri Alço, Züleyha Ortak ve Mihriban Er'in de aralarında yer aldığı çok sayıda kişi katılarak Mustafa Keser'e başsağlığı diledi.