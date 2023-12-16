Yalı Çapkını'na şoke eden tepki: 'Metres hikayesinden sıkıldık'

Yayın hayatına başladığınada tüm gruplarda reytinglerin zirvesinde yer alan Yalı Çapkını son dönemde oldukça kan kaybetmiş ve AB grubunda liderliği Kızılcık Şerbeti'ne kaptırmıştı. Senaryoda yapılan değişikliklerin reytingleri arttırması beklenirken durum daha da zora girdi. Ve sonunda Yalı Çapkını’ 50 bölüm sonra total grubundaki birinciliği de ‘Kızılcık Şerbeti’ne kaptırdı.



Yaşananların ardından dizisinin fanları isyan bayrağını çekti. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren izleyenler, Metres hikayesinden sıkıldık”, “Seyirciyle inatlaşmayın, eski dizimizi istiyoruz” şeklinde yorumlar yaptı.



