Yalı Çapkını'na şoke eden tepki: 'Metres hikayesinden sıkıldık'

Yalı Çapkını’ 50 bölüm sonra total grubundaki birinciliği de ‘Kızılcık Şerbeti’ne kaptırdı. Dizinin fanları isyan etti. “Metres hikayesinden sıkıldık”, “Seyirciyle inatlaşmayın, eski dizimizi istiyoruz” şeklinde yorumlar geliyor.

Yalı Çapkını'na şoke eden tepki: 'Metres hikayesinden sıkıldık'
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-12-2023 15:32

Yayın hayatına başladığınada tüm gruplarda reytinglerin zirvesinde yer alan Yalı Çapkını son dönemde oldukça kan kaybetmiş ve AB grubunda liderliği Kızılcık Şerbeti'ne kaptırmıştı. Senaryoda yapılan değişikliklerin reytingleri arttırması beklenirken durum daha da zora girdi. Ve sonunda Yalı Çapkını’ 50 bölüm sonra total grubundaki birinciliği de ‘Kızılcık Şerbeti’ne kaptırdı.

Yaşananların ardından dizisinin fanları isyan bayrağını çekti. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren izleyenler, Metres hikayesinden sıkıldık”, “Seyirciyle inatlaşmayın, eski dizimizi istiyoruz” şeklinde yorumlar yaptı.

 

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