Yalı Çapkını sete çıkıyor!

Dizinin kulislerinden sızan bilgilere göre, 3. sezonun ilk çekimleri, başrollerde yer alan Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam ile başlayacak. Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit (Mert Ramazan Demir) karakterlerinin bambaşka hayatlar yaşadığı bir zaman atlamasıyla açılacak olan yeni sezon, izleyiciyi şaşırtmayı hedefliyor. Seyran’ın hayatına Sinan adlı bir karakter girerken, Ferit’in yaşamına ise Diyar karakteri dahil olacak. Bu iki yeni karakterin kimler tarafından canlandırılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Son olarak "Tamir Adam" filminde canlandırdığı Boran karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir, duygusal olarak yoğun sahneleriyle tanınmıştı. Yakın zamanda Bali tatilinden paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen oyuncu, tatil sonrası set çalışmalarına hızla başlayacak. "Yalı Çapkını" dizisinin yeni sezonu için heyecan dorukta.