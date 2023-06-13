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Yalı Çapkını oyuncuları sezon finalini kutladı

Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları sezon finalinin ardından kutlama yaptı. Hep birlikte dizinin başrol oyuncularından Emre Altuğ’un sahne aldığı mekana giden ekip doyasıya eğlendi.

Yalı Çapkını oyuncuları sezon finalini kutladı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-06-2023 11:47

Sevilen televizyon dizisi "Yalı Çapkını"nın oyuncuları, sezon finali sonrası coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Başrol oyuncularından Emre Altuğ'un sahne aldığı mekana giden ekip, unutulmaz bir gece yaşadı.

Geçtiğimiz akşam düzenlenen kutlama etkinliğinde "Yalı Çapkını"nın başarılı oyuncuları, sezon finalinin ardından bir araya gelerek streslerini atmaya ve birlikte eğlenmeye karar verdiler. 

Emre Altuğ, sahne performansıyla geceye renk katan isimlerden biriydi. Sahneye enerjik bir giriş yaparak sevilen şarkılarını seslendiren Altuğ, hem dizinin oyuncularını hem de izleyicileri coşturdu. Oyuncu, muhteşem performansıyla herkesi dans etmeye ve şarkılara eşlik etmeye teşvik etti.

Ekip, gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Birbirleriyle şakalaşan, dans eden ve gülüşmeleriyle neşeli bir atmosfer yaratan oyuncular, kamera önünde sergiledikleri uyumu ve samimiyeti gerçek yaşamlarında da sürdürdü.

"Yalı Çapkını" dizisi, sezon finaliyle izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Oyuncuların sezon finali kutlaması ise setteki samimiyetlerini ve ekip ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dizinin hayranları ise sosyal medya üzerinden kutlama fotoğraflarına yoğun ilgi göstererek oyunculara ve dizi ekibine desteklerini iletti.

 

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