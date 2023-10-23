Yalı Çapkını Hayranlarına Star TV'den Büyük Jest! 2 Yeni Bölüm Yayınlanacak. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Yalı Çapkını" izleyicileri, geçtiğimiz hafta büyük bir merakla yeni bölümleri ne zaman yayınlanacağını bekliyordu. İşte beklenen haber geldi ve bu hafta "Yalı Çapkını" hayranları için adeta bir bayram havası yaşanacak!

20 Ekim Neden Yayınlanmadı?

"Yalı Çapkını", oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir dizi. Ancak Gazze'deki trajik olaylar nedeniyle 20 Ekim'de ilan edilen milli yas sebebiyle 42. bölümü yayınlanmamıştı. Bu durum, dizinin sadık izleyicileri arasında "Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?" sorusunun sıkça sorulmasına neden oldu.

Yalı Çapkını Hayranlarına Star TV'den Büyük Jest

Star TV yetkilileri, izleyicilerin bu yoğun merakına kayıtsız kalmayarak, bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Yalı Çapkını"nın ertelenen 42. bölümüyle 26 Ekim Perşembe ve 43. bölümüyle de 27 Ekim Cuma akşamı izleyicilerle buluşacağı belirtildi.

Bu, "Yalı Çapkını" hayranları için adeta bir sürpriz oldu. İki gün üst üste iki bölümün yayınlanacak olması, izleyicileri oldukça mutlu etti.

Dizi, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi genç ve yetenekli oyuncuların başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Her iki oyuncunun da performansı, eleştirmenlerden tam not alıyor ve izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

"Yalı Çapkını"nın bu hafta iki bölümüyle ekranlara dönüş yapacak olması, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Dizinin sadık takipçileri, Perşembe ve Cuma akşamları ekran başında olacaklarına dair söz veriyor. Bu iki bölümün ardından "Yalı Çapkını"nın hikayesinde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.