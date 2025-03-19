“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Star TV'nin fenomen dizisi “Yalı Çapkını”, 101. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Dizi, büyük final öncesinde izleyicilerini şaşırtacak sürprizlerle dolu bir kapanış yapacak.

Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Yeniden Kadroda!

İlk sezonunda reyting rekorları kıran “Yalı Çapkını”, son iki bölümde sürpriz isimleri ekrana geri döndürüyor. Dizide “Tarık” karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı, final bölümleri için yeniden ekibe katılıyor. Ancak asıl büyük sürpriz, dizinin usta oyuncusu Çetin Tekindor’un (Halis Ağa) geri dönmesi olacak.

Mert Ramazan Demir Zamanla Yarışıyor!

Başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, askerlik planları nedeniyle dizinin 100. bölümüne kadar çekimlerini tamamlamayı planlıyordu. Ancak projenin 101. bölüme uzatılması, Demir’in programını sıkıştırdı.

Veda Partisi İptal Edildi!

Dizinin finali için görkemli bir veda partisi planlanıyordu. Ancak zaman sıkışıklığı nedeniyle bu organizasyon iptal edildi. Kutlama, son çekim gününde yalıda sade bir etkinlikle yapılacak.