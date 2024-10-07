Yalı Çapkını final mi yapacak? Emre Altuğ o soruya yanıt verdi

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden Yalı Çapkını'nın sezon sonunda final yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Diziden ayrılan oyuncu Öznur Serçeler'in, bu sezon final yapılacağını söylemesi üzerine gözler dizinin diğer oyuncularına çevrildi. Bu konu, dizinin önemli isimlerinden Emre Altuğ'a da soruldu.

Altuğ, final iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Henüz öyle bir bilgi yok. Bu işler sezon sonu belli olur ya da bitmesi gerekiyorsa pat diye biter. Bu kolay kolay bilinen bir şey değildir,” dedi. Ayrıca, dizinin gidişatıyla ilgili de fikirlerini paylaşan Altuğ, “Ben her şeyin tadında kalması taraftarıyım. Eğer Yalı Çapkını'nın tadı kaçacaksa onun da bitmesinden yanayım. Ama aynı tatta devam edecekse 10 sezon sürsün,” ifadelerini kullandı.

Emre Altuğ’un açıklamaları, dizinin geleceği hakkında kesin bir bilgi vermese de final iddialarının netleşmediğini gözler önüne serdi. Yalı Çapkını hayranları, dizinin akıbetini merakla beklerken, yapımdan gelecek resmi açıklama için sabırsızlanıyor.