Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi...

Yalı Çapkını aşkı gerçeğe dönüştü: Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlendi!

Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 19:12

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, yalnızca izleyiciler için değil, oyuncuları için de unutulmaz anlara sahne oldu. Dizide tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, bugün nikah masasına oturdu.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin sevilen oyuncuları, uzun süredir birlikte oldukları bu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin nikahı hayranları tarafından ilgiyle takip edildi ve düğünden paylaşılan bir video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın bu mutlu gününe birçok ünlü isim de katılarak çiftin mutluluğunu paylaştı.

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