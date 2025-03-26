Yalı Çapkını Dizisinin Final Detayları Belli Oldu! Seyran ve Ferit’in Kızı Doğuyor

'Yalı Çapkını' dizisinin final tarihi netleşti. Mert Ramazan Demir'in askerlik sebebiyle sahnelerinin erken tamamlandığı ve dizinin 101. bölümde sona ereceği açıklandı.

Reytinglerde İstenen Sonuç Alınamadı

İlk sezonunda büyük bir başarı yakalayan 'Yalı Çapkını', ikinci ve üçüncü sezonlarında beklenen reyting performansına ulaşamadı. Özellikle 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin üçüncü sezonuyla reytinglerde üstünlük kurması, 'Yalı Çapkını' ekibinin final kararı almasına neden oldu.

Seyran ve Ferit'in Mutlu Sonu

Dizinin finalinde izleyicilerin uzun zamandır beklediği sahneler ekrana gelecek. Seyran ve Ferit’in bir kızları olacak ve zaman atlaması yaşanacak. Beş yaşındaki Duru karakterini Sara Yılmaz canlandıracak.

Böylece Seyran ve Ferit’in hikâyesi mutlu bir sona ulaşarak ekranlara veda edecek.